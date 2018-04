Samsung B2710 X-treme Edition: Robustes Outdoor-Handy mit GPS

Samsungs neues Outdoorhandy hält Staub, Wasser und Stöße aus und hilft per GPS, den Weg zu finden.

Wer in der Freizeit oder beruflich in freier Wildbahn unterwegs ist oder sich unter anderen Umständen an staubigen, nassen und rauhen Orten aufhält, wird früher oder später über ein Outdoor-Handy nachdenken. Diese Gattung zeichnet sich durch besondere Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente aus.

So wie das Samsung B2710 X-treme Edition. Dank IP67-Zertifizierung ist es geprüft auf Wasserdichtigkeit (1 Meter Tiefe, 30 Minuten lang), Staubdichtigkeit und Stoßfestigkeit. Die empfindlichste Stelle des Handys, das Display, ist zudem kratzresistent.

Doch nicht nur Robustheit ist wichtig im harten Außeneinsatz. Samsungs B2710 sorgt dank GPS-Empfänger für Orientierung. Zusammen mit einem digitalen Kompass und Google Maps kann man sicher sein, den richtigen Weg wiederzufinden. Auch kein Problem bei Dunkelheit, denn dann kann man einfach die integrierte Taschenlampe anknipsen. Als weiteres nettes Feature hat Samsung einen Schrittzähler integriert.

Sollte man in lauten Umgebungen seinem Werk nachgehen, kann man sich über einen extralauten Lautsprecher freuen. Zudem werden Hintergrundgeräusche aus dem Signal gefiltert, so dass man auch vom Gesprächspartner gut verstanden wird.

An weiterer Ausstattung bringt das Samsung B2710 eine 2-Megapixel-Kamera, Bluetooth 2.1 und UMTS mit. Über einen microSD-Kartenschacht kann man den internen Speicher auf 16 GB erweitern. Der Akku hat eine Kapazität von 1300 mAh und reicht laut Hersteller für 600 Stunden (25 Tage) Standby-Zeit und 19 Stunden Gesprächszeit. Das ist mal eine Ansage.

Das Samsung B2710 X-treme Edition gibt es ab sofort für 199 Euro.