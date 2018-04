Samsung bringt Bücher auf Android-Smartphones

Samsung stellt jetzt eine App für Leseratten vor: "Hugendubel Bücher & mehr" ist kostenlos für Android-Smartphones verfügbar

Handyhersteller Samsung bringt E-Books und Hörbücher auf Android-Handys. Im Samsung App-Angebot ist seit neuestem die App "Hugendubel Bücher & mehr" verfügbar. Sie bietet Nutzern von Android-Smartphones einen Zugriff auf ein großes Angebot deutschsprachiger E-Books und Hörbücher der Buchhandelskette Hugendubel. Über diese App können Anwender zum Beispiel Bücher in einer Hugendubel-Filiale bestellen oder per Direktlieferung beziehen. Sie können die Verfügbarkeit einzelner Titel in der Filiale abfragen oder den Titel als E-Book kaufen und direkt auf ihrem Smartphone lesen. Die integrierten Hugendubel-Bestsellerlisten helfen bei der Kauf- oder Download-Entscheidung. Das Angebot umfasst die Bereiche Belletristik, Hörbuch, Kinderbuch, Sachbuch, Taschenbuch und Wirtschaft. Für Selbstabholer bietet die Hugendubel-App eine Umgebungskarte inklusive Routenplanung, die den Nutzer bis in die gewünschte Filiale führt.

Bislang gab es die Hugendubel-App nur für das iPhone und iPad.