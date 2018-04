Samsung erweitert Galaxy S Modellreihe

Samsung hat seine Smartphone-Modellfamilie Galaxy S erweitert. Das neue Galaxy S Advance besitzt ein kompaktes 4 Zoll-Display, einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor sowie eine 5 Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Android 2.3 ist auch dabei.

Zusätzlich zum Galaxy S und Galaxy S Plus bringt Samsung jetzt auch das Galaxy S Advance nach Deutschland. Wie die beiden anderen S-Modelle nutzt die neue Version ebenfalls einen 4 Zoll großen Monitor. Zum Einsatz kommt ein farbstarker Super-Amoled Bildschirm mit 480 x 800 Bildpunkten. Beim S Advance sorgt ein 1 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor für recht flotte Zugriffe auf Apps und Internet. Der Prozessor kann auf 768 MB Arbeitsspeicher zurückgreifen. Sein interner Speicher fasst 8 Gigabyte, per Speicherkarte sind weitere 32 Gigabyte maximal hinzufügbar. Das Galaxy S Advance wird mit Android 2.3.6 ausgeliefert, das Betriebssystem ist mit der Samsung Oberfläche TouchWiz veredelt. Ein Upgrade auf Android 4.0 ist eher unwahrscheinlich.

Eine 5,0 Megapixel-Kamera mit Autofokus und Fotolicht ist auf der Rückseite des Galaxy S Advance eingebaut. Sie kann Videos in HD-Qualität (1280 x 720 Pixel) aufnehmen. Auf der Frontseite kommt zusätzlich eine 1,3 Megapixel-Kamera zum Einsatz.Das Samsung-Smartphone ist auch mit NFC (Near Field Communication) lieferbar. Ob die NFC-Variante in Deutschland angeboten wird, ist nicht nicht klar. Nachdem das Galaxy S Advance seit Februar in Russland verfügbar ist, kommt das Samsung-Modell im März auch in Deutschland in den Handel. Der empfohlene Verkaufspreis liegt nach Angaben des Herstellers bei 494 Euro, der Straßenpreis wird deutlich darunter liegen. Die wichtigsten Fakten zum Samsung Galaxy S Advance