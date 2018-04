Samsung Galaxy S Plus: Mit 1,4 GHz und Android 2.3

Bislang ist es nur in Russland erhältlich. Jetzt kommt das Samsung Galaxy S Plus nach Deutschland. Es bietet viel vom Galaxy S, hat aber einen 1,4 Gigahertz-Single-Core-Prozessor und das aktuelle Betriebssystem Android 2.3. ++ UPDATE++Jetzt ist das S Pro bei Amazon und den Samsung Webseiten aufgetaucht

Das 119 Gramm schwere Samsung Galaxy S Plus bietet aber auch noch weitere Verbesserungen gegenüber dem Galaxy S. Dazu gehören etwa der stärkere Akku, der jetzt über 1.650 mAh verfügt und noch mehr Ausdauer verspricht, sowie seine edlere und stabilere Gehäuse-Rückseite aus Metall.

Die übrige Ausstattung mit den schnellen Zugängen über WLAN (alle Netze) und HSPA (5,76 MBit/Sek beim Versand/14,4 MBit/Sek beim Empfang) , inklusive des 4 Zoll (10,2 Zentimeter) großem Super-AMOLED-Monitors mit 480 x 800 Bildpunkten und dem 8 Gigabyte großen internen Speichers entspricht seinem Vorgänger Galaxy S I9000.

+++UPDATE+++Der Marktstart in Deutschland rückt näher+++UPDATE vom 11. Juli 2011Inzwischen hat Samsung Deutschland das Galaxy S Pro auf seiner Webseite gelistet. Bei Vodafone ist es demnächst im OnlineShop erhältlich und bei Amazon ist es auch schon zu finden (mit Hinweis versandfertig in 2-3 Wochen). Ein genaues Datum für den Marktstart gibt es zwar immer noch nicht - aber im August wird es wahrscheinlich so weit sein.

Keine offiziellen Aussagen gibt es bislang auch zum Preis. Bei Amazon ist das S Plus zurzeit für 435,50 Euro gelistet. Das sind rund 120 Euro mehr als das Galaxy S kostet und rund 100 Euro weniger als fürs Galaxy S II. Sobald das S Plus in Deutschland in größeren Stückzahlen verfügbar ist, könnte sich sein Preis aber nach unten bewegen. Hier finden Sie einen Testbericht desVorgängermodells Galaxy S