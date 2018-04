Samsung Galaxy S2 im Edel-Outfit

Samsung präsentiert auf der IFA erstmals das Galaxy S2 in der Crystal Edition. Die Rückseite des S2 wurde mit Leder und Swarovski-Steinen veredelt.

Samsung zeigt auf der am 31. August beginnenden IFA in Berlin sein Smartphone für die modebewusste Frau: Das Samsung Galaxy S2 in der limitierten Crystal Edition. Die Technik mit Dualcore-Prozessor, 4,3 Zoll SuperAMOLED-Display und Android-Betriebssystem ist bereits seit vielen Monaten bekannt, neu ist die Gestaltung der Rückseite: Weißes Leder plus 129 funkelnde Swarovski-Steinchen machen den Unterschied.

Das Samsung Galaxy S II in der limitierten Crystal Edition wird ab Oktober über die Telekom und im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das Android-Smartphone liegt bei 599 Euro.

