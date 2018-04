Samsung Galaxy S2: Update auf Android 4.0

Das offizielle Update für das Samsung Galaxy S2 auf das neue Android-Betriebssystem Ice Cream Sandwich (ICS) soll ab Samstag, 10. März, verfügbar sein. Das kostenlose Update bietet Android 4.0.3 sowie eine aktualisierte Version der Samsung-Oberfläche TouchWiz.

Wie der Newsblog engadget.com übereinstimmend mit einigen anderen Quellen berichtet, wird Samsung morgen am 10. März für sein Topmodell Galaxy S 2 das Update auf Ice Cream Sandwich starten. Samsung hat bereits eine FAQ-Seite für den Update-Prozess eingerichtet, der entweder über das Samsung Programm Kies via PC oder direkt auf das Galaxy-Modell erfolgen kann. Beim Update über Kies benötigt das neue Programm rund 60 Megabyte Speicherplatz auf dem Galaxy S2. Erfolgt die Aktualisierung des Betriebssystems Over-the-Air (OTA) müssen 350 Megabyte freier Speicher auf dem Galaxy S2 vorhanden sein. Neu aufgespielt wird neben der Android-Version 4.0.3 auch eine aktualisierte Version der Samsung Oberfläche TouchWiz. Nutzerdaten, Kontaktdaten, Fotos, Videos und Musik bleiben beim Updaten auf dem S 2 vorhanden - ein vorheriges Sichern über Kies auf dem PC ist aber dennoch nicht verkehrt. Das neue Android-Betriebssystem bringt einige Verbesserungen für das S2 - wie etwa ein verbessertes Multi-Tasking, eine neue Sprachsteuerungen, verbesserte Kamerafunktionen, einen überarbeiteten Browser und vieles mehr. Sogar die Ausdauer soll sich dadurch erhöhen. +++UPDATE: 09.03.2012 - 10.50 Uhr: Erste Zweifel am Update-Termin aufgetaucht+++Samsung hat inzwischen die Ankündigung auf das Ice Cream Sandwich-Update für das Galaxy S2 wieder von seinen Seiten entfernt. Möglicherweise wurde der Update-Termin verschoben+++UPDATE++10.03.2012 - 23.00 Uhr Keine Hinweise auf ein Update des Galaxy S2 am heutigen Tag. Es gibt zurzeit von Samsung keine offiziellen Angabe, wann das Update in Deutschland erfolgen wird. Es kursieren Gerüchte, dass es im April endlich so weit sein soll.+++