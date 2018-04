Samsung Galaxy S3 in Rot

In den USA ist jetzt das Samsung Galaxy S3 auch mit rotem Gehäuse zu bekommen. Unklar ist, ob die neue Farbvariante auch nach Deutschland kommt.

In den USA ist jetzt neben der weißen und der blauen Version des Samsung Galaxy S3, das neue Android-Topmodell aus Korea (Connect Test-Ergebnis "Sehr Gut") auch in einer roten Version aufgetaucht. Netzbetreiber AT&T verkauft inzwischen alle drei Farbvarianten zum gleichen Preis. Bei AT&T gibt es ausschließlich die US-Version des Galaxy S3 mit LTE, 1,5 Gigahertz-Doppelkern-Prozessor sowie 2 Gigabyte Arbeitsspeicher.Ob die rote Variante auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Nach dem anfänglichen Lieferengpass bei der blauen Version sind inzwischen beide Farbvarianten am Markt verfügbar - zurzeit zu Preisen ab 529 Euro.Hier finden Sie alle Informationen zum Samsung Galaxy S3: Test, Ratgeber und News