Samsung Galaxy S3: Kommt Jelly Bean schon im August?

Das Samsung Galaxy S3 soll ein Android-Update auf Jelly Bean (Android 4.1) bekommen. Gerüchten zufolge könnte es bereits Ende August so weit sein. **UPDATE**

Mehrere Online-Quellen meldeten unabhängig voneinander, dass Samsung das Update auf Android 4.1 für sein Topmodell Galaxy S3 weitgehend fertiggestellt hat und bald starten wird. Ende August oder Anfang September soll der Roll-Out von Android 4.1 (Jelly Bean) für den Samsung-Topseller kommen. Verteilt wird dann die Version Android 4.1.1.

Erste Testversionen der für das Galaxy S3 angepassten Jelly-Bean-Version sind auch schon im Umlauf, berichtet etwa SamMobile .

**UPDATE** Neusten Gerüchten zufolge will Samsung direkt nach dem Samsung Unpacked Event am 29. August in Berlin den internationalen Roll-Out von Android 4.1 (Jelly Bean) für sein Topmodell Galaxy S3 starten. Gleichzeitig soll Samsung auch eine neue Version der Oberfläche TouchWiz ausliefern.

Wann genau das Roll-Out in Deutschland beginnen wird, ist noch nicht durchgesickert. Vermutlich gehört Deutschland zu den ersten Ländern, die das neue Android-Programm erhalten werden.

Der Update-Prozess wird meist in ausgewählten Ländern gestartet. Die übrigen Länder folgen mit einiger Verzögerung. Das Samsung S3 wird das erste Top-Modell sein, das auf die neusten Android-Version upgedatet wird.

Am 29. August hat Samsung zum Unpacked Event im Vorfeld der IFA nach Berlin geladen. Samsung wird dort - das neue Galaxy Note 2 - ein XXL-Smartphone mit zusätzlicher Pen-Eingabe vorstellen.