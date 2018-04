Samsung Galaxy S3: Mitternachts-Shopping in Berlin

Am 29. Mai beginnt der Verkaufsstart der Samsung Galaxy S3 in Deutschland. Im Base Camp in Berlin ist das S3 bereits kurz nach Mitternacht zu bekommen.

Berliner Samsung S3-Fans aufgepasst: Samsung und Base laden in der Nacht vom 28. zum 29. Mai zu einem exklusiven Vorab-Mitternachtsshopping ins Base Camp in der Mittelstraße ein. Am 29. Mai um 0.03 öffnet der Shop im Base Camp und startet den Verkauf des neuen Samsung Galaxy S3. Das S3 mit 16 Gigabyte Speicher gibt es dann für 599 Euro. Wer will, bekommt das Android Topmodell auch zum Mietkauf von 26 Euro im Monat - bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Für alle die sich früh angestellt haben, gibt es kostenlos einen Bluetooth-Kopfhörer von Samsung dazu - solange der Vorrat reicht, wie Base in einer Pressemitteilung meldet.

