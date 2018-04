Samsung Galaxy S3: Preise & Liefertermine im Überblick

Das neue Topmodell unter den Android-Phones ist bislang erst bei wenigen Händlern verfügbar. Lieferbar ist zurzeit scheinbar nur die 16 Gigabyte Version des Galaxy S3. Wir geben Ihnen einen Überblick über Preise und Liefertermine einiger Onlinehändler.

Amazon - lediglich die blaue Version des Galaxy S3 (mit 16 GB) ist lieferbar - zum überhöhten Preis von 649,89 Euro. Die weiße Version des S3 (mit 16 GB) ist für 584,90 Euro gelistet, geliefert wird sie in ein bis drei Wochen! ... cyberport.de - startet ab 31.05 den Verkauf der blaue Version (mit 16 GB). Sie kostet 584,90 Euro. Die weiße Version (mit 16 GB) soll in 3 bis 10 Tagen lieferbar sein. Auch für sie gilt der Preis von 584,90 Euro.... hardwareversand.de - ab 30.05 gibt es die weiße und die blaue Version (beide mit 16 GB) des Galaxy S3. Der Preis: 579 Euro für die weiße Version - die blaue Version des S3 kostet 583,99 Euro. Günstiger ist die weiße Version des S3 zurzeit kaum zu bekommen.... getgoods.de - hat die blaue und weiße Version (mit 16 GB) für 584 Euro im Programm. Beide Modelle sind innerhalb von 2-4 Werktagen lieferbar. ... notebooksbilliger.de - der aktuelle Preis für die 16 GB-Variante in blau und weiß liegt bei 584 Euro. Der Anbieter nennt bislang keinen Liefertermin!