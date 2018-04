Samsung Galaxy Tab 2 jetzt bei E-Plus

Die E-Plus-Gruppe nimmt die Samsung Tablets Galaxy Tab 2 10.1 und Galaxy Tab 2 7.0 in ihr Programm. Die mit Dualcore-Prozessor und Android 4.0 ausgestatteten Tablets werden im Mietkomplett-Paket und als Kaufpaket angeboten.

Die E-Plus Gruppe erweitert ihr Tablet-Produktportfolio um zwei Samsung Galaxy Tablets. Neu im Programm ist das 10-Zoll-Tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1 sowie das kleinere Schwestermodell Samsung Galaxy Tab 2 7.0, das mit einem 7 Zoll großen Bildschirm ausgestattet ist.

Die beiden Samsung-Modelle setzen auf Android 4.0 als Betriebssystem. Sie haben einen 1,0 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor sowie einen 16 Gigabyte großen internen Speicher integriert. In den Base Shops der E-Plus-Gruppe ist das Galaxy Tab 2 7.0 zum monatlichen Mietpreis von 27 Euro zu bekommen. Für das größere Modell muss ein monatlicher Mietpreis von 29 Euro entrichtet werden. Neben der monatlichen Gerätemiete sind im Paketpreis auch der Tarif Mein Base Internet mit der Option Internet Flat und das Sorglos-Paket gegen Bruch- und Akkuschäden enthalten. Im Internet bietet die E-Plus-Gruppe das 7-Zoll-Modell für eine Anzahlung von 179 Euro plus einer monatlichen Zuzahlung von 10 Euro (zusammen sind das 419 Euro) an. Für den größeren Bruder, das Galaxy Tab 2 10.1, verlangt E-Plus 259 Euro zzgl. einer monatlichen Zuzahlung von 10 Euro. Das sind insgesamt 499 Euro. Im Onlinehandel ist das Galaxy Tab 2 10.1 heute bereits ab 449 Euro zu finden (aber zurzeit noch nicht lieferbar). Für das Tab 2 7.0 werden aktuell 365 Euro verlangt. Hier finden Sie zusätzliche Infos zu den beiden neuen Galaxy Tab 2-Modellen