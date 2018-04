Samsung Galaxy Tab 2: Modellneuheiten bald im Handel

Die vor einigen Monaten angekündigten Samsung Tablets Galaxy Tab 2 7.0 und Galaxy Tab 2 10.1 sollen in den nächsten Tagen in den Handel kommen. Die mit Android 4.0 ausgestatteten Tab kosten je nach Ausstattung zwischen 459 Euro und 599 Euro.

Samsung hat heute den Verkaufsstart seiner Android 4.0-Tablets Galaxy Tab 2 10.1 und Galaxy Tab 2 7.0 für Mai angekündigt. Entgegen anderslautenden Gerüchten setzt das 7 Zoll- und das 10.1 Zoll-Modell nicht auf einen Vierkern-Prozessor, sondern - wie vor einigen Monaten angekündigt auf einen vergleichsweise einfachen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, der von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und von 8, 16 oder 32 Gigabyte internen Speicher unterstützt wird. Das kleinere Tablet Tab 2 7.0 verfügt über einen 7 Zoll (17,8 Zentimeter) großen PLS-Touchscreen, der mit seiner Auflösung von 1024 x 600 Bildpunkten eine nur durchschnittliche Detailschärfe verspricht. Beim größeren Modell Tab 2 10.1 kommt ein 10,1 Zoll-Bildschirm zum Einsatz, der mit 1280 x 800 Pixel ebenfalls nur eine durchschnittliche Detailwiedergabe anbietet. Zum Vergleich: Das neue Apple iPad bietet trotz kleinerem Bildschirm eine erhebliche schärfere Auflösung (2048 x 1536 Bildpunkten).

Beide Tab2-Varianten sind mit einer 3,2 Megapixel-Kamera auf der Rückseite ausgestattet und werden in Versionen mit bzw. ohne UMTS/HSPA+ Mobilfunkeinheit eingeboten. Der Datenempfang erfolgt dann ausschließlich per WLAN. Der von Samsung empfohlene Verkaufspreis für das Samsung Galaxy Tab 2 7.0 mit UMTS/HSPA+ und 8 GB beträgt 469 Euro, die 16GB-Variante kostet 489 Euro. Für die WiFi-Version des kleinen Tablet mit 16 GB Speicher werden 459 Euro fällig. Für das größere Modell Tab 2 101. liegt Samsungs Preisempfehlung für die 3G-Version mit 16 Gigabyte bei 599 Euro. Die WiFi-Version mit 16 GB soll 489 Euro kosten - die Variante mit 32 GB-Speicher sogar 529 Euro. Bei Onlineanbietern sind die neuen Samsung-Tabs deutlich günstiger gelistet. So gibt es beispielsweise das Galaxy Tab 2 7.0 mit UMTS/HSPA+ und 16 Gigabyte-Speicher schon ab 364 Euro. Das Galaxy Tab 2 10.1 in der 3G-Version mit UMTS/HSPA+ und 16 GB-Speicher ist im Onlinehandel ab 471 Euro zu finden.