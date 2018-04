Samsung Galaxy W bereits bei 1&1

Mobilfunk Provider 1&1 bietet ab heute das brandneue Samsung Galaxy W zusammen mit seiner 1&1 All-Net-Flat an. Das Android-Modell mit dem 1,4 Gigahertz schnellen Prozessor und dem 3,7 Zoll-Bildschirm gibt es in dieser Kombination sogar gratis.

Das neue Mitteklasse-Modell von Samsung kommt gerade in Deutschland an und schon ist es bei 1&1 im 0-Euro-Paket (plus Tarifvertrag) zu haben. Beim Galaxy W sorgt ein 1,4 Gigahertz schneller Single-Core Prozessor für flotte Performance. Sein interner Speicher fällt mit 4 Gigabyte ganz ordentlich aus, per Speicherkarte lässt er sich aber noch kräftig erweitern. Die Bedienung erfolgt auf dem 3,7 Zoll (9,4 cm) großen Touchscreen, der mit 800 x 480 Pixeln angenehm viele Details darstellt. Durch Android 2.3 und der aktueller Touchwiz-Oberfläche ist er auch sehr einfach zu steuern. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Blitzfunktion ist auch vorhanden. Zum schnellen Surfen stehen UMTS/HSDPA und WLAN zur Verfügung. 1&1 bietet das Galaxy W für 0 Euro an, falls zusätzlich das Flatpaket "1&1 All-Net-Flat" bestellt wird. Das Tarifpaket bietet für monatlich 39,99 Euro neben einer Telefonflatrate in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz auch eine Surfflatrate mit HSDPA-Nutzung und einer maximalen Download-Rate von 7,2 Megabit pro Sekunde. Das Tempo gilt jedoch nur bei einem monatlichen Datenverbrauch von maximal 500 Megabyte. Wird mehr gesurft, verringert sich die Datentempo. Nutzer des Flatpakets zahlen für jede SMS 19,9 Cent. SMS-Vielschreiber können für 9,99 Euro im Monat auch noch das "1&1 SMS-Flat" dazukaufen.

Im neuen Connect (Heft 11/2011) finden Sie bereits einen ersten Praxistest vom neuen Samsung Galaxy W.