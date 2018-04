Samsung: Jetzt kommt die Plus-Variante des Galaxy Ace

Samsung hat das populäre Mittelklasse-Smartphone Ace aufgefrischt. Die neue Plus-Variante hat einen größeren Monitor, einen schnelleren Prozessor und eine bessere Digitalkamera. Als Betriebssystem kommt Andrdoid 2.3 (Gingerbread) zum Einsatz.

Eine weitere Produktneuheit steht bei Samsung vor dem Start. Das in die Jahre gekommene populäre Mittelklasse-Modell Galaxy Ace bekommt einen Refresh, wie Samsung gestern in Korea mitteilte. Die Verbesserungen habe es in sich: Das Galaxy Ace Plus verfügt über ein 3,65 Zoll-Display, mit einer Mittelklasse-Auflösung von 320 x 480 Bildpunkten. Ein 1 Gigahertz schneller Prozessor unterstützt von 512 MB-Ram und 3 Gigabyte internen Speicher sorgen für einen flotteren Zugriff auf Apps und Webseiten. Der interne Speicher ist zudem per Speicherkarten auf bis auf 32 Gigabyte erweiterbar.

Auch bei der Kamera wurde nachgebessert: Jetzt kommt eine 5-Megapixel-Autofokus-Kamera mit LED-Flash zum Einsatz. Das 115 Gramm leichte Smartphone geht per WLAN (802.11 b/g/n) oder UMTS/HSDPA (max. 7,2 Mbit/s) online. Als Betriebssystem kommt Android 2.3 Gingerbread zum Einsatz, ergänzt um die Samsung-Oberfläche TouchWiz. Ein späteres Update auf Android 4.0 ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Wann genau das Modell in Deutschland angeboten wird und zu welchem Preis ist bislang noch nicht bekannt. Der weltweite Marktstart des Ace Plus erfolgt in Russland - bereits im Januar. Der Verkauf in Europa und vielen weiteren Regionen der Welt folgt anschließend.