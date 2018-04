Samsung kombiniert Bada mit Tizen

Der koreanische Elektronikriese Samsung will sein Bada-Betriebssystem mit dem Open-Source Betriebssystem Tizen kombinieren. Erste Samsung-Smartphones mit Tizen werden in diesem Jahr erwartet.

Samsung gibt im Smartphone-Markt weiter Gas. Durch die Kombination seines eigenen Betriebssystems Bada für Smartphones mit dem Open-Source Betriebssystem Tizen versuchen die Koreaner jetzt beide Betriebssysteme für eine größere Anzahl von Entwicklern interessant zu machen.

Das Betriebssystem Tizen stammt aus einer Partnerschaft mit Intel und setzt in Teilen auf das bei Nokia (aufgrund der Neuausrichtung auf Microsoft) erst vor einigen Monaten ausgemusterte MeeGo. Bada und Tizen nutzen dasselbe Software Developer Kit (SDK), was die Arbeit für die Entwickler von Programmen und Apps für beide Systeme erleichtert. Es wird damit gerechnet, dass durch die Open-Source-Basis die Anzahl der Apps für Smartphones mit Bada und mit Tizen schneller anwachsen wird. Fachleute erwarten, dass Samsung in Zukunft beide Betriebssysteme getrennt führen wird. Denkbar wäre, dass preisgünstige Smartphones von Samsung mit Bada laufen, während auf höherpreisigen Smartphones das Betriebssystem Tizen zum Einsatz kommt.

Das erste Samsung Phone mit Tizen wird noch in diesem Jahr erwartet. Ein Modellname zirkuliert auch schon: Samsung I9500. Doch diese Modellbezeichnung wurde bislang immer im Zusammenhang mit dem Nachfolgegerät des Samsung Galaxy S II gehandelt - eine Modellreihe, die mit dem Android-Betriebssystem läuft. Hier finden Sie einen connect-Testbericht des Nokia N9, dem bislang einzigen Nokia-Modell mit dem Betriebssystem MeeGo