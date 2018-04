Samsung

Kommen Galaxy S3 Mini und S2 Plus?

Gerüchten zufolge will Samsung ein kleines S3 und eine verbessertes S2 in den nächsten Monaten auf den Markt bringen. Infos aus den Niederlanden nennen Details zum neuen Samsung Galaxy S3 Mini und Samsung Galaxy S2 Plus.

© Hersteller/Archiv Samsung Galaxy S2, android

Die Gerüchte über ein kleines Samsung Galaxy S3 und eine aufgewertete Plus-Variante des Galaxy S2 (im Bild) gibt es schon länger, jetzt hat der niederländische Blog Gsmhelpdesk.nl den Marktstarttermin für die Niederlande und die wichtigsten Features der beiden Samsung-Neuheiten genannt. Galaxy S3 Mini Das Galaxy S3 Mini soll in den Niederlanden im Dezember 2012 auf den Markt kommen. Das kompakte Modell bietet jedoch nur Mittelklassefeatures -wie etwa einen kompakten 4 Zoll SuperAMOLED-Bildschirm, der mit 480x800 Pixel nur eine Standard-Auflösung bietet. Auch sein 1 Gigahertz schnelle Dualcore-Prozessor und die 5-Megapixel-Kamera sind Merkmale der Smartphone-Mittelklasse. Galaxy S2 Plus Etwas mehr als das ehemalige Topmodell Galaxy S2 (Testurteil: gut) aber weniger als das neue Topmodell Galaxy S3 (Testurteil: sehr gut) bietet das neue Galaxy S2 Plus (GT-I9105). Sein Bildschirm ist zwar ebenfalls wie beim S2 nur 4,3 Zoll groß, soll aber eine auf 540 x 960 Pixel verfeinerte Auflösung bieten. Zudem wurde der Doppelkern-Prozessor beschleunigt. Die Taktrate steigt von 1,2 Gigahertz auf 1,4 Gigahertz. Alle Infos zum Samsung Galaxy S3 Ansonsten bleibt laut der Gerüchte vieles gleich: 1 Gigabyte RAM und 16 Gigabyte interner Speicher sind vorhanden, ebenso die bekannte 8-Megapixel-Kamera. Der Marktstart des S2 Plus soll Anfang nächsten Jahres in den Niederlanden erfolgen. Die beiden neuen Modelle sollen mit der neusten Android Version 4.1 (Jelly Bean) ausgeliefert werden. Anzeige