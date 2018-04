Samsung: Neues Mittelklasse-Androidmodell

Das Galaxy M steht in den Startlöchern. Das neue Mittelklasse-Smartphone ist mit einem 4-Zoll-Display ausgestattet, hat einen 1 Gigahertz schnellen Single-Core-Prozessor und eine drei Megapixel-Kamera. Es ist angenehm dünn und wird in drei Farbvarianten ausgeliefert.

Die Auswahl an Android-Smartphones von Samsung wächst und wächst. Kurz vor der Consumer Electronic Show in Las Vergas hat jetzt Samsung in Korea das Mittelklasse-Modelle Galaxy M angekündigt. Es ist weniger als 1 Zentimeter dick, wird in schwarzen, weißen oder pinkfarbenen Gehäuse angeboten und verfügt über ein farbstarkes 4 Zoll Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten.

Nicht ganz so beeindruckend sind einige andere Features: Sein 1 Gigahertz schneller Single-Core-Prozessor sowie die 3 Megapixel-Kamera sind schon eher klassische Mittelklasse-Features. Der interne Speicher des Galaxy M fällt mit 4 Gigabyte auch eher durchschnittlich aus. Viel Ausdauer verspricht sein 1650 mAh starker Akku.

Aussagen von Samsung, wann das neue Modell, das mit dem Betriebsystem Android 2.3 ausgestattet ist, nach Deutschland kommen wird, gibt es bislang noch nicht.