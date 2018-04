Samsung Galaxy Y Duos: Einsteiger-Androide für zwei SIM-Karten

Samsung bringt ein neues Einsteiger-Smartphone, das zwei SIM-Karten nutzen kann. Das kompakte Galaxy Y Duos kostet 249 Euro und verfügt über einen einfachen 832 MHz-Prozessor. Als Betriebssystem kommt Android 2.3 zum Einsatz.

Samsung erweitert sein Angebot an Mobiltelefonen für zwei SIM-Karten. Das Galaxy Y Duos ist ein einfacher Androider mit einem 832 Megahertz-Prozessor und einem nur 3,14 Zoll (7,98 Zentimeter) großen, nicht sonderlich detailreichen Display (Auflösung: 240 x 320 Pixel). Sein knapp bemessener Speicher (160 Megabyte) lässt sich per Speicherkarte um bis zu 32 Gigabyte erweitern. Das 109 Gramm leichte Smartphone ist mit Android 2.3 ausgestattet. Es besitzt eine einfache 3,2 Megapixelkamera und geht per WLAN oder HSDPA (Empfang: max. 7,2 Megabit pro Sekunde) online. Das Galaxy Y Duos erlaubt den direkten Zugriff auf alle gängigen Sozialen Netzwerke. Ebenso ist der Schnellzugriff auf Instant Messaging-Dienste und die App-Plattform Google Play (Android Market) möglich. Google-Dienste wie Sprachsuche, YouTube und Google Mail sind beim Doppel-SIM-Karten-Modell bereits vorinstalliert.