Samsung SCH-W960: Erstes Handy mit 3D-AMOLED-Display

3D kommt nicht nur auf den Fernseher. Samsung stattet das erste Handy mit 3D-Display aus.

Samsung bringt in Südkorea bald das erste Handy mit 3D-AMOLED-Display her aus. Das Samsung SCH-W960 soll Inhalte auf dem Display in 3D darstellen können, ohne das man eine Brille benötigt. Die 3D-Funktion kann man zudem abschalten. 3,2 Zoll misst das Display.

Ansonsten ist das Smartphone eher durchschnittlich ausgestattet, ab gesehen von einem DMB-Empfänger: 3,2-Megapixel-Kamera, Bluetooth, microSD-Kartenschacht. Weitere Details sind noch nicht bekannt, genau so wie ein Preis und Erscheinungstermin in Deutschland.