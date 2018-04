Samsung Star 3: Handy für mobile Netzwerker

Samsung setzt die Handy-Modellreihe für mobile Netzwerker mit dem Star 3 fort. Das 159 Euro teure Mobiltelefon bietet den Zugang zu vielen Social Networking Diensten, eine 3,2 Megapixel-Kamera und den Samsung Messaging-Dienst ChatOn.

Der Handy-Bestseller Samsung Star geht jetzt in die 3. Generation. Das neue Touchscreen-Modell Star 3 spricht mobile Netzwerker an, die mit ihrem Handy immer in Kontakt bleiben wollen. Zahlreiche Messaging-Anwendungen sind vorinstalliert, darunter auch der Samsung Messaging-Dienst ChatON, mit dem Textnachrichten, Dateien und Fotos verschickt werden können.

Das 11,5 Millimeter dünne Mobiltelefon besitzt einen 3 Zoll großen Touchscreen (= 7,6 Zentimeter). Eine 3,2 Megapixel-Kamera ist integriert, ebenso ein MP3-Player. Der interne Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte um (bis zu) 16 Gigabyte erweitern.Das Samsung Star 3 ist ab März in Deutschland erhältlich, zum (UVP-)Preis von 159 Euro.