Schnäppchen bei Amazon: LCD-Fernseher LG 19LE3300, DVD-Heimkino-System Sony DAV-DZ880, HiFi-Anlage Sharp XL-DH20NH

Vor allem an Musik- und Filmfreunde richten sich die diesmaligen Aktionsangebote des Online-Händlers Amazon. Alle drei Produkte - der Fernseher LG 19LE3300, das DVD-Heimkino-System Sony DAV-DZ880 und die HiFi-Anlage Sharp XL-DH20NH - sind dabei zur Abwechslung mal wieder echte Schnäppchen, bei denen sich - zumindest preislich - das Zugreifen lohnt.

Statt den üblichen Navis, Smartphones und Digikameras offeriert Amazon diese Woche einen LCD-Fernseher, ein DVD-Surround-Komplettset und eine HiFi-Kompaktanlage.

Vor allem als klassischer Zweitfernseher dürfte der LG 19LE3300 eingesetzt werden. Bei 19 Zoll Bildschirmdiagonale bietet er eine HD-Ready-Auflösung von 1.366 x 768 Pixel. Amazon gibt allerdings fälschlicherweise FullHD als Auflösung an. Ansonsten ist der LE3300 erstaunlich komplett ausgestattet: Hochwertiges VA-Panel mit sehr guter Blickwinkelstabilität, LED-Hintergrundbeleuchtung, USB-Anschluss und kombinierter DVB-C/T-Tuner.

Amazon verlangt knapp 200 Euro für den LE3300. Ein Top-Preis, der gut 10 Prozent unter dem nächstbesten Angebot liegt - unter 220 Euro ist der Fernseher ansonsten nicht zu haben.

Noch größer ist das Sparpotenzial beim Heimkinosystem Heimkinosystem DAV-DZ880 von Sony. Amazon verlangt 400 Euro für das Set aus DVD-Receiver und 5.1-Lautsprechersystem. Das ist satte 100 Euro günstiger als das beste Konkurrenzangebot, im Schnitt werden gar 650 bis 700 Euro für das DZ880 verlangt.

Das klassische Surround-Konzept wird mit etlichen modernen Details aufgepeppt. So sind die hinteren Lautsprecher kabellos, sie werden per Funk mit den Daten versorgt. Per USB-Anschluss werden Musik- und Filmdaten von externen Massenspeichern abgespielt, BraviaSync ermöglicht es, andere HDMI-Geräte von Sony gleich mit zu steuern.

Auch die auf den ersten Blick klassische HiFi-Kompaktanlage Sharp XL-DH20NH geht mit der Zeit. Sie spielt nicht nur neben CDs zusätzlich MP3- und WMA-Files, sondern hat auch ein Dock für Apples iPod integriert. Ein RDS-Radio und ein USB-Anschluss komplettieren die Vielseitigkeit.

Bei Amazon kostet das Gerät einen glatten Hunderter - das ist immerhin 15 Euro weniger als das nächst günstigere Angebot.