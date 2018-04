Am Sonntag, den 2. November, öffnet der größte Schweizer Musik-Flohmarkt in Roggwil bei Langentthal von 9 bis 17 Uhr seine Tore.

Am Sonntag, den 2. November, öffnet der größte Schweizer Musik-Flohmarkt in Roggwil bei Langentthal von 9 bis 17 Uhr seine Tore.

Als Aussteller bieten sowohl Privatpersonen wie auch Firmen in der rund 3000 m2 grossen Halle alles zum Thema Musik an. Musikfreunde finden hier bequem unter einem Dach und zu günstigsten Preisen nahezu alles was sie sich wünschen.

Brandneue Artikel wechseln hier ebenfalls seinen Besitzer und dies zuweilen weit unter dem üblichen Preis. Das Eintrittsgeld für Erwachsene fällt mit nur fünf Franken sehr bescheiden aus. Der Flohmarkt-Besuch ist somit für alle echten Musikfans fast ein Muss. Die Stimmung am Anlass ist einmalig und fasziniert nicht nur den Musikliebhaber.

Grösster Schweizer Musik-Flohmarkt:Sonntag 2. November 2008, Roggwil/BE von 09.00 - 17.00 Uhr Ort, Datum, Zeit:Musik-Flohmarkt, Sonntag, 2. Nov. 2008, 09.00 - 17.00 UhrEventhalle Gugelmann-Areal, 4914 Roggwil (beim Race-Inn, Kartbahn Roggwil)Der Flohmarkt findet wettersicher in einer Halle statt. Musikbeiz in der Halle. Verkaufstische und Stromanschlüsse sind auf Wunsch vorhanden