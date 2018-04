Galaxy R

Schwestermodell des Galaxy S2 in Kürze erhältlich

Beim Galaxy R handelt es sich um eine technisch abgespeckte Variante des Topmodells S2, die in Europa bereits in den nächsten Tagen erhältlich sein soll. Zum genauen Verkaufsstart in Deutschland gibt es aber noch keine genauen Angaben, auch der Preis ist noch unbekannt.

© Hersteller Samsung Galaxy R

Das R-Modell dürfte günstiger als das S2 angeboten werden, das man aktuell ab 500 Euro bekommt. Dabei hat sich die Ausstattung kaum verändert. Der Touchscreen schrumpft von 4,3 auf 4,2 Zoll und statt der farbstarken AMOLED-Technologie baut Samsung ein einfaches LCD-Display (Super Clear LCD) ein. Auch die Prozessorleistung sinkt: Das Galaxy R läuft mit einem Tegra 2 von Nvidia, dessen Kerne mit jeweils 1 Gigahertz takten. Das S2 kommt dagegen mit der Dualcore-Eigenentwicklung Exynos, die 1,2 Gigahertz schnell ist. Der interne Speicher des Galaxy R ist acht Gigabyte groß, er lässt sich durch eine microSD-Karte erweitern. WLAN (alle Standards) und HSPA stehen genauso wie Bluetooth 3.0 und GPS auf der umfangreichen Ausstattungsliste. Für eine einfache Bedienung ist ebenfalls gesorgt - das Betriebssystem Android 2.3 und die Samsung-Oberfläche Touchwiz bieten hierzu beste Voraussetzungen. Anzeige Trotz kleinerem Display ist das Galaxy R mit 9,55 Millimeter etwas dicker und mit 131 Gramm auch schwerer als das Topmodell S2 (8,5 Millimeter, 116 Gramm). Außerdem schafft die Kamera auf der Rückseite nur Fünf-Megapixel-Fotos und Videos mit der Auflösung von 720p. Beim Schwestermodell ist eine 8-Megapixel-Kamera im Einsatz, die HD-Videos im 1080p-Format drehen kann. Die Akku-Leistung lässt Samsung aber unverändert bei 1650 mAh - damit gehören Galaxy R und S2 nicht nur zu den Android-Modellen mit der besten Ausstattung, sondern auch zu denen mit den stärksten Akkus. Mit seiner neuesten Produktvorstellung baut Samsung seine Galaxy-Reihe konsequent aus. Erst kürzlich stellte das Unternehmen das Galaxy S Plus vor, danach folgte eine weiße Version des Kassenschlagers S2. Während das Plus-Modell bereits in Deutschland erhältlich ist, soll das weiße S2 in einigen Wochen auf den Markt kommen. Mehr Informationen Galaxy S2 im Vergleich mit iPhone 4 Galaxy S2 im Test Startseite von connect.de

