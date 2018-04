Secu4Bags macht iPhone und Smartphones zum Alarmsystem

Das Schweizer Sicherheitsspezialist Secu4 hat eine Sicherheitslösung für Taschen und Koffer entwickelt, die zusammen mit iPhone, iPad und anderen Smartphones funktioniert. Der Bluetooth-Sicherheitssender kommt jetzt für 69 Euro im Handel.

Secu4Bags ist ein kleiner Sender, der über Bluetooth mit dem Mobiltelefon seines Besitzers verbunden ist. Er wird in die Notebooktasche oder in einen Koffern gelegt und schlägt lautstark Alarm, falls sich dieser Koffer zu weit vom Besitzer entfernt. Das SECU4Bags Sicherheits-Zubehör funktioniert mit allen Android-, Symbian- und Windows-Smartphones sowie mit Blackberrys, Apple iPhones und iPads.

Der Gepäckwächter in Form einer Kreditkarte steht als Sender über Bluetooth in ständigem Kontakt mit dem Smartphone. Der permanente Datenaustausch über Bluetooth sorgt dafür, dass beim Überschreiten einer zuvor eingestellten Distanz zwischen dem SECU4Bags und dem Mobiltelefon sofort Alarm ausgelöst wird. Er erfolgt lautstark (bis 100 dB!) sowohl auf dem Mobiltelefon als auch beim Sender im Koffer oder in der Tasche.

Secu4Bags ist ab sofort im Handel zum Preis von 69 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Mehr Infos unter www.secu4.com .