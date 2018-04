Sharp XL-HF401: Alles auf Airplay

Airplay und DLNA machen einen Router überflüssig - diese Funktionen ermöglichen bei der Mikroanlage XL-HF401 mit CD-Player und FM-Radio-Tuner von Sharp das einfache Streaming von Apple-Geräten auf die Anlage.

Weiterhin lassen sich iPhone und iPod über die digitale Dockingstation an der Oberseite anschließen und abspielen. Per USB lässt sich auch das iPad mit der XL-HF401PH verbinden, der im Lieferumfang enthaltene iPad-Stand sorgt für die passende Aufstellmöglichkeit. Auch MP3-Player und USB-Sticks können per USB- und Audio-Eingang angeschlossen werden. Die Mikroanlage, die ihre Lautsprecher per WLAN kabellos ansteuert, kostet 349 Euro. Sie finden Sharp auf der IFA in Halle 18, Stand 102.