Simyo ersetzt Kosten für überlange Serviceanrufe

Mobilfunk-Discounter Simyo tut was für seinen Service und hat eine Wiedergutmachungs-Aktion gestartet. Kunden, die mehr als 10 Minuten in der Telefon-Warteschlange ausharren mussten, bekommen angefallene Kosten zurück.

Nachdem der Simyo-Kundenservice in den letzten Woche auf Anfragen meist nur mit erheblichen Verzögerungen reagierte, hat Simyo endlich die Konsequenz gezogen und seine Kapazitäten im Service Center ausgebaut. Als kleiner Ausgleich für diese Service-Lücke will der Mobilfunk-Discounter allen Kunden, die im Zeitraum vom 15. Mai bis zum 11. Juli 2012 bei Serviceanfragen länger als 10 Minuten in der Simyo-Telefon-Hotline gewartet haben, die tatsächlich angefallenen Kosten in Form von Simyo-Guthaben erstatten.Um diesen finanziellen Ausgleich zu bekommen, müssen die betroffenen Kunden bis zum 16. August 2012 eine Kopie ihrer Telefonrechnung mit Einzelverbindungsnachweis per Mail an [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE serviceoffensive@simyo.de schicken. Simyo überprüft die Rechnung und schreibt dann die angefallenen Kosten als Simyo-Guthaben den Kunden gut.