Shopping-Event

Sind das die Apple-Angebote am Black Friday?

Der Black Friday ist in den USA der Freitag nach Thanksgiving, dann beginnt traditionellerweise die Einkaufs-Saison zum Weihnachtsfest. Entsprechend großzügig locken an diesem Tag die Geschäfte mit Schnäppchen. Und Apple als US-amerikanisches Unternehmen verbreitet diesen netten Brauch auf der ganzen Welt. Am Freitag (26. November 2010) kann man auch in Deutschland entweder online oder in den Apple-Stores zahlreiche Produkte zum Schnäppchenpreis erwerben.

Leider gibt Apple die günstigen Gelegenheiten immer erst mit Ladenöffnung an besagtem Freitag bekannt. Aber in Australien sind die Läden bereits geöffnet und erwartungsgemäß steuert Apple seine Angebote zentral. Deshalb ist zu hoffen, dass morgen in den hiesigen Geschäften die weitgehend gleichen Produkte als Schnäppchen deklarierte werden - wenn man das Wort "Schnäppchen" in einem Atemzug mit Apple überhaupt nennen darf... Wie dem auch sei, in Australien wurde folgende Preise gesenkt: Das neue MacBook Air mit 13 Zoll wurde preislich um 121 Australische Dollar gesenkt, gleiches gilt für die komplette MacBook-Pro-Reihe sowie für die iMac-Bildschirm-PCs. Die Ersparnis bei den iPod-touch-Playern liegt je nach Speicherausstattung zwischen 25 und 51 Australischen Dollars. Beim iPod nano wurde der Preis um 15 (bei 8 GB) bzw. 25 A$ gesenkt. Als letztes Highlight senkte Apple bei allen iPads die Preise durchgehend um 51 A$. Dazu gesellen sich Preissenkungen für allerlei Zubehör und Programme. Übrigens entspricht derzeit ein Australischer Dollar etwa 73 europäischen Cent. Eine Preissenkung um 51 A$ (wir für das iPad) wären in Deutschland also knapp 37,50 Euro wert - vorausgesetzt, Apple rechnet wirklich 1:1 um. Anzeige