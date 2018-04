Sinus A 205 Comfort: Neues Seniorentelefon der Telekom

Das neue Sinus A 205 Comfort bietet viele praktische Funktionen, die das Bedienen für Senioren einfacher machen. Mit integriertem Anrufbeantworter kostet es 59,99 Euro.

Die Telekom baut ihr Angebot an Sinus-Schnurlos-Telefonen weiter aus. Neu im Programm ist das Sinus A 205 Comfort. Es ist ein DECT-Telefon für Senioren, das sich mit seinem großen, kontrastreichen Display, großflächigen Tasten und durch seine gut ablesbare Beschriftung auszeichnet. Display und die Tastatur sind beleuchtet. Außerdem verfügt es über eine spezielle Lautstärketaste, die das Telefonieren in lauter Umgebung und für Nutzer mit eingeschränktem Hörvermögen erleichtert. Das Telefon ist zudem für Hörgeräteträger geeignet. Um eingehende Anrufe zu signalisieren, verfügt das Sinus A 205 Comfort zusätzlich zu den Klingeltönen auch über eine optische Anzeige und einen Vibrationsalarm.

Die Basisstation bietet zusätzlichen Bedienkomfort. So können Gespräche direkt an der Basisstation per Tastendruck angenommen werden. Zudem stehen an der Basis vier programmierbare Direktwahltasten für Anrufe bereit. Bis zu fünf Mobilteilen können an der Station angeschlossen werden, in die auch ein Anrufbeantworter mit 20 Minuten Aufzeichnungskapazität eingebaut ist. Das Sinus A 205 Comfort wird ab Oktober 2011 für 59,99 Euro im Telekom Shop und über die Webseiten der Telekom erhältlich sein.