Sipgate verkauft Gigaset Hybrid-Telefone

Voice Over iP-Anbieter Sipgate nimmt jetzt die Gigaset Hybrid-Schnurlostelefone C610 IP und C610A IP ins Programm und verkauft sie mit und ohne Vertragsbundle.

Sipgate bietet ab sofort die beiden pianoschwarzen IP-Telefone entweder mit oder ohne Laufzeitvertrag an. So kostet das C610 IP bei Buchung des Tarifs "Sipgate plus" 79 Euro statt regulär 89 Euro. Bei Buchung von "Sipgate plus flat" werden lediglich 59 Euro in Rechnung gestellt. Die beiden Schnurlosen werden von Sipgate mit einem 555 Freiminuten-Voucher fürs Telefonieren geliefert - der aber nur im ersten Monat nach Anmeldung gültig ist.

Die Gigaset-Schnurlosmodelle können bis zu sechs SIP-Accounts verwalten. Zwei VoIP-Telefonate können damit parallel geführt werden. Sie sind mit High Definition Sound Performance (HDSP) System ausgestattet, das für gute Sprachqualität beim IP-Telefonieren sorgen soll. Das C610A IP verfügt über einen integrierten Anrufbeantworter, der bis zu drei Rufnummern im Griff hat.