Mobilfunkdiscounter Smartmobil.de erweitert seine Flat-Tarife um die Blackberry-Push-Email-Option. Die 4,95 bis 5,95 Euro teure Zusatz-Funktion spricht ausschließlich Business-Kunden mit Blackberry-Smartphones an.

Die Drillisch-Tochter Smartmobil.de hat ab sofort ein neues Angebot für Business-Kunden mit Blackberrys im Programm. Als Erweiterung ihrer dreifach-Flattarifes All-in 50 und All-in 100 bietet das Mobilfunkunternehmen die Push-Email-Option von Blackberry, die am Business-PC eingegangene E-Mails automatisch an das Smartphone weiterleitet. Die Option kostet 4,95 Euro im Monat (für All-in 50-Kunden) bzw. 5,95 Euro für All-in 100-Kunden. Die Blackberry-Option ist monatlich kündbar.

Der All-in 50-Tarif bietet für 7,95 Euro im Monat 50 Freiminuten für Telefonate sowie 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze plus eine Internet-Flat, die 50 Megabyte Highspeed-Onlinezugang erlaubt. Der Tarif All-in 100 enthält 100 Freiminuten für Telefonate und 100 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Ebenfalls enthalten ist eine Internet-Flat, sie erlaubt 200 Megabyte schnellen Datenverkehr im Monat. Wer bis zum 31.03.2012 in einen Flattarif bei Smartmobil.de wechselt, kann die sonst fällige Anschlussgebühr von 24,95 Euro sparen.