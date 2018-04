Smartphone-Absatz: Samsung weit vor Apple

Die Markforscher von Juniper Research haben aktuelle Quartalszahlen für den Smartphone-Markt vorgelegt. Samsung verkaufte rund 52 Millionen Smartphones, Apple kommt auf 26 Millionen.

Samsung verkaufte im 2. Quartal 2012 weltweit rund 52,1 Millionen Smartphones, schätzen die Marktforscher von Juniper Research. Damit vermarktete der koreanische Elektronikgigant in diesem Zeitraum doppelt so viele Smartphones wie sein Hauptkonkurrent Apple, der im abgelaufenen Quartal 26 Millionen iPhones absetzte.

Allein die Verkaufszahlen des neuen Samsung Topmodells Galaxy S3 schätzen die Marktforscher auf 10 Millionen Phones, das ist fast so viel wie Nokia insgesamt an Smartphones in diesem Quartal verkaufte.

Der ehemalige Marktführer aus Finnland ist inzwischen bei den Smartphone-Anbietern auf Platz 4 abgerutscht. Vor Nokia liegt HTC, die rund 11,6 Millionen Smartphones verkaufen konnten. Der mit Problemen kämpfende kanadische Anbieter Research in Motion setzte nach Schätzungen der Marktforscher im gleichen Zeitraum nur noch 7,4 Millionen Blackberrys ab.

Den gesamten Smartphone-Absatz im vergangenen Quartal schätzt Juniper Research auf 132,9 Millionen - der Anteil der beiden Topplayer Samsung und Apple liegt inzwischen in diesem Marktsegment bei über 57 Prozent.Die gerade von Samsung veröffentlichten Quartalszahlen verstärken die Absatzeinschätzung der Marktforscher. Samsung meldete für das 2. Quartal 2012 einen Rekordgewinn von 3,7 Milliarden Euro (5,2 Billionen Won), das sind rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte im gleichen Zeitraum um 21 Prozent auf 47,6 Billionen Won (33,8 Milliarden Euro). Das Mobiltelefon-Geschäft gilt als einer der Wachstumsmotoren bei Samsung. Das koreanische Unternehmen weist traditionsgemäß keine Verkaufszahlen von Smartphones aus.Hier finden Sie einen ausführlichen Test des Samsung Galaxy S3

Hier finden Sie einen ausführlichen Test des Apple iPhones 4S