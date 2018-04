So testet connect DECT-Telefone

Rund 250 einzelne Merkmale werden für die Bewertung von DECT-Telefonen berücksichtigt.

Auch der DECT-Markt entwickelt sich ständig weiter, es kommen immer wieder Features hinzu. connect erfasst ein neues Merkmal, sobald das erste DECT-Telefon damit ausgestattet wurde und anzunehmen ist, dass es auch herstellerübergreifend zum Einsatz kommen wird.

Anzeige

Um die Bestenliste über einen längeren Zeitraum stabil zu halten, werden die neuen Features aber erst bei einer Testreform bepunktet. Bei der letzten Testreform wurden 17 neue Features wie Voll-Eco-Mode, CAT-iq, Bluetooth sowie E-Mails und RSS-Feeds in die Wertung einbezogen.

Ausdauer

Mittlerweile werden so große Akkus verbaut, dass selbst die stromhungrigsten DECTs locker eine halbe Woche durchhalten. Die Ausdauer ist also längst nicht mehr so kritisch wie noch vor einigen Jahren. Trotzdem kann ein Schnurlostelefon hier immer noch 50 Punkte sammeln. Die Werte werden im Labor durch Messungen der Akkukapazität und des Stromverbrauchs nach drei vollständigen Ladezyklen ermittelt.

Ausstattung

Die Ausstattung unterteilt sich in die Bereiche Grundfunktionen, Komfortfunktionen, Rufnummernmanagement, Multimedia/Messaging, Stromversorgung & Strahlung sowie Sonderfunktionen. Eine wichtige Rolle spielt der Bereichs Stromversorgung & Strahlung, in den die exakten Stromverbrauchsmessungen des Testlabors einfließen.

Kaufberatung: Die besten DECT-Telefone bis 50 Euro

Auch die Strahlungsreduzierer Eco-Mode und Voll-Eco-Mode werden bewertet. Die Gewichtung ist so gewählt, dass auch günstige Geräte mit Basisfeatures, ordentlichem Klang und einfacher Handhabung zu guten Testergebnissen kommen.

Handhabung

Was bringt die schönste Ausstattung, wenn sich ein Gerät nicht intuitiv bedienen lässt? Diesem Umstand trägt connect Rechnung: 175 Punkte und damit genauso viele wie bei der Ausstattung kann ein Gerät in der Handhabungswertung bekommen.

Klang

Die Grundtugend eines Schnurlostelefons ist sein Klang. Selbst wenn der Hersteller mit Features knausert: Hier mag man keine Abstriche machen. Aus diesem Grund bewertet connect die Klangwertung mit 100 von insgesamt 500 Punkten. Die Messungen werden vom verlagseigenen Labor WMP-Testlab durchgeführt.