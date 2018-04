Sony präsentiert drei neue Xperia-Smartphones

Sony hat kurz vor dem Start der IFA 2012 drei neue Xperia-Smartphones in Berlin vorgestellt. Das Xperia J, das Xperia T und das Xperia V. Die Drei setzen auf Android 4.0 und Doppelkern-Prozessoren und kosten zwischen 240 und 550 Euro.

Sony zeigt auf der IFA 2012 drei neue Smartphones der Xperia-Reihe. Die beiden Neuheiten Xperia T und Xperia V zählen zur Smartphone-Oberklasse, während das neue Sony Xperia J sich als preisgünstiges 4-Zoll-Einsteigermodell in die Anroidwelt positioniert.

Sony Xperia J

Das schlanke Xperia J wird in vier Farbvarianten angeboten - darunter sind auch Gold und Pink. Das 130 Gramm schwere Smartphone verfügt über ein 4-Zoll großes Display, einen 1,0 Gigahertz schnellen Einkern-Prozessor und einen per Speicherkarte erweiterbaren Speicher. Das Xperia J meldet eingehende Nachrichten und News aus den sozialen Netzen per Lichteffekt. Ebenfalls vorhanden: eine 5 Megapixel-Kamera. Das neue Sony-Phone wird 239 Euro (UVP) kosten.

Sony Xperia J: Alle wichtigen Features

Prozessor: 1,0 Ghz Einkern von Qualcomm (MSM 7227A)

Speicher: RAM: 512 Megabyte; Intern: 4 Gigabyte (erweiterbar)

Bildschirm: 4 Zoll, Auflösung: 854 x 480 Pixel

Online-Zugang: GSM/UMTS/HSPA und WLAN

Kameras: 5 Megapixel AF-Kamera Blitz (Rückseite), VGA-Kamera (Front)

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Größe: 124 x 61 x 9 mm

Gewicht: 130 Gramm

Akku: 1700 mAh

Verkaufsstart in Deutschland: Viertes Quartal 2012

Preis: 239 Euro

Das Sony Xperia T

Das Sony Xperia T ist das neue Flaggschiff der Japaner. Das 136 Gramm leichte Smartphone verfügt über einen 4,6 Zoll großen Bildschirm, der mit 1280 x 720 Bildpunkten eine detailscharfe Wiedergabe verspricht. Ein 1,5 Gigahertz schnelle Doppelkern-Prozessor sorgt für flotte Zugriffe auf Web und Apps. Das in den Farben Schwarz, Silber und Weiß lieferbare Modell präsentiert sich als echtes Spiele-Smartphone, eine Playstation Zertifizierung ist natürlich auch vorhanden.

Zu den Topfeatures des Xperia T gehört aber auch die 13 Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Sie ist mit dem Sony Exmor R Sensor ausgestattet und sehr schnell einsatzbereit. Die Kamera nimmt Videos in Full-HD auf, außerdem ist die 3D-Schwenkpanorama-Funktion von Sony integriert.

Das Sony Xperia T nutzt ein Micro-SIM und wird - so die Preisempfehlung des Herstellers - 499 Euro kosten.

Sony Xperia T: Alle wichtigen Features

Prozessor: 1,5 Ghz Dualcore-Prozessor von Qualcomm (MSM 8260A); GPU: Adreno 225

Speicher: RAM: 1 Gigabyte; Intern: 16 GB (erweiterbar)

Bildschirm: 4,6 Zoll HD-Display, Auflösung: 1280 x 720 Pixel

Online-Zugang: GSM/UMTS/HSPA (Empfang: max 42,2 Mbit/s, Senden: 5,76 Mbit/s) und WLAN

Kameras: 13 Megapixel AF-Kamera mit LED-Blitz (Rückseite), HD-Kamera (Front)

Betriebssystem: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Größe: 129 x 67 x 9 mm

Gewicht: 139 Gramm

Akku: 1850 mAh

Ausdauer: 7 Stunden Gesprächszeit (UMTS und GSM)

Besonderheiten: MicroSIM, NFC, Playstation Certified

Verkaufsstart in Deutschland: Herbst 2012

Preis: 549 Euro

Das Sony Xperia V

Das Sony Xperia V ist das erste LTE-Smartphone im europäischen Sony Programm. Das Android-Phone mit dem kompakten 4,3 Zoll großen Bildschirm erlaubt Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s. Als Antrieb kommt - wie beim Xperia T - ein 1,5 Gigahertz Doppelkern-Prozessor zum Einsatz. Auch bei diesem Modell beeindruckt die 13-Megapixel-Kamera mit Sony Exmor R Sensor und Schnellstartmodus. Selbst seine Front-Kamera erlaubt Videos im HD-Format, wenn auch nur mit 720p.

Das LTE-Phone ist Spritzwasser geschützt. Es besitzt die Playstation Zertifizierung. Die Mobile Bravia Engine 2 sorgt für die flotte Bildwiedergabe. Sony Xperia V soll 549 Euro (UVP) kosten.

Sony Xperia V: Alle wichtigen Features