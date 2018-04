Sony präsentiert vier neue Walkman-Player

Die neuen Walkman von Sony versprechen Musikfans noch bessere und vielseitigere Hörerlebnisse: Von der A860-Serie bis hin zur E460-Serie mit farbenfroher Optik und unterhaltsamen Musik-Funktionen soll für jeden Nutzer der ideale MP3- und Video/MP3-Begleiter bei Sony zu finden sein.

Walkman NWZ-A860-Serie mit Touch-Screen

Das Spitzenmodell der neuen Walkman-Familie ist der Video/MP3-Player NWZ-A860. Auf seinem 2,8 Zoll (7,1 Zentimeter) TFT Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung kann er Fotos, Videos und Albumcover darstellen. Die Navigation durch die Walkman-typische intuitive Benutzeroberfläche und die gespeicherten Inhalte erfolgt per Fingertipp. Die Walkman NWZ-A860-Serie ist mit 8, 16 und 32 Gigabyte Speicher in den Farben Schwarz und in Weiß (außer NWZ-A866) erhältlich.

Die Preise:Walkman NWZ-A866 B (Schwarz): 249,00 EuroWalkman NWZ-A865 B/W (Schwarz/Weiß): 189,00 EuroWalkman NWZ-A864 B/W (Schwarz/Weiß): 159,00 Euro

Walkman NWZ-S760-Serie

Der schlanke Walkman NWZ-S760 ermöglicht dank integriertem Bluetooth kabelloses Hören und Übertragen von Musik und bietet damit noch mehr Komfort und Flexibilität. Für die digitalen Inhalte stehen wahlweise 8 oder 16 Gigabyte Speicherkapazität zur Verfügung, wobei Sony eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden bei Musikwiedergabe und zehn Stunden beim Ansehen von Videos verspricht. Die eleganten MP3- und Video/MP3-Player gibt es in Schwarz, Weiß oder Violett (außer NWZ-S765).

Die Preise:Walkman NWZ-S765B/W (Schwarz/Weiß): 149,00 EuroWalkman NWZ-S764B/V/W (Schwarz/Violett/Weiß): 129,00 Euro

Walkman NWZ-E460-Serie

Die neue NWZ-E460-Serie ist der farbenfrohe Einstieg in die Welt des mobilen Musikgenusses von Sony. Wie beim Modell S760 beträgt die Akkulaufzeit bis zu 50 Stunden bei der Wiedergabe von Audio-Dateien und bis zu zehn Stunden bei Videos.

Die E460-Serie bietet je nach Modell vier beziehungsweise acht Gigabyte Speicher. Die Walkman-Modelle sind mit ausgefallenen Mustern verziert und in den Farben Blau, Grün, Rosa, Rot und Schwarz erhältlich.

Die Preise:Walkman NWZ-E464B/G/L/P/R (Schwarz/Grün/Blau/Pink/Rot): 99,00 EuroWalkman NWZ-E463B/G/L/P/R (Schwarz/Grün/Blau/Pink/Rot): 79,00 Euro

Wireless: Walkman NWZ-W260

25 Prozent leichter als sein Vorgängermodell und mit noch besserer Passform soll der kabellose All-in-one Walkman NWZ-W260 der perfekte Wegbegleiter für den Sport und einen aktiven Lebensstil sein. So lässt sich der Walkman einfach unter fließendem Wasser abwaschen und ist im Nu bereit für den nächsten Einsatz. Über eine Kontrollleuchte wird die verbleibende Akkulaufzeit angezeigt.

Auch hier sorgt die mitgelieferte Content Transfer-Software dafür, dass Dateien bequem per Drag & Drop vom PC oder der iTunes Library übertragen werden können. Die Schnellladung dauert nur drei Minuten und liefert genügend Strom für 60 Minuten Wiedergabe. Ist der Akku voll aufgeladen, kann man bis zu acht Stunden ununterbrochen Musik hören. Mit der Musiksuch-Technologie "ZAPPIN" lässt sich die gesamte Musiksammlung auf dem Walkman durchsuchen und jeder Track kurz anspielen.

Preis: Walkman NWZ-W262B/L/W (Schwarz/Blau/Weiss): 69,00 Euro