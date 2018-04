Sony startete Android 4.0 Update-Welle

Sony bringt jetzt das Ice Cream Sandwich-Update für die Sony Ericsson Modelle Xperia Arc S, Xperia Neo V und Xperia Ray. Die Installation ist nur mit Hilfe eines PCs möglich.

Android 4.0 - gibt es jetzt auch bei Sony Ericsson-Modellen. Mit einer Verzögerung von einigen Wochen haben die Japaner jetzt den Update-Prozess für das Sony Ericsson Xperia Arc S (connect-Urteil "Gut"), Xperia Neo V und Xperia Ray (connect-Urteil "Gut") in Deutschland gestartet. Das neue Betriebssystem steht für die Originalmodelle wie auch für Versionen mit dem Branding der Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und O2 bereit. Die Updates können nur mit Hilfe eines PCs und der Software PC Compagnion installiert werden. Dieses Programm ist bislang nur in einer Windows-Version verfügbar. In einigen Wochen dürfte auch mit dem Android 4.0-Updates für die Sony Ericsson-Modelle Active, Arc, Mini, Mini Pro, Neo, Play und Pro sowie für Live with Walkman zu rechnen sein - sie waren für Ende Mai bzw. Anfang Juni vorgesehen.