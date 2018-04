Sony stellt neues Topmodell Xperia GX in Japan vor

Sony erweitert sein Android-Programm mit einem neuen Flaggschiff. Das Sony Xperia GX verfügt über eine lichtstarke 13-Megapixel-Kamera und verzichtet vollständig auf Tasten auf der Frontseite. Das mit Android 4.0 ausgestattete Modell wird zunächst nur auf dem japanischen Markt eingeführt.

Die 13-Megapixel-Kamera des Sony Xperia GX verfügt über einen lichtstarken Sensor und kann Videos im HD-Format aufnehmen.

Wie der Infodienst Phonearena berichtet, wird das 127 Gramm schwere Xperia GX von einem 1,5 Gigahertz schnellen Zweikern-Prozessor angetrieben. Das 13 x 7 x 1,1 Zentimeter große Smartphone, das auch schon unter dem Codenamen LT29i "Hayabusa" durch die Onlinedienste geisterte, verzichtet auf Tasten auf der Frontseite. Die Steuerung des mit Android 4.0 ausgestatteten Modells erfolgt ausschließlich über den Bildschirm. Dem Xperia GX steht ein 16 GB großer Speicher und ein 1700 mAh Akku zur Verfügung. Das Modell ist in den japanischen LTE-Netze einsetzbar und soll im Sommer in Japan eingeführt werden. Ob ein Marktstart in Europa geplant ist, ist noch nicht bekannt.