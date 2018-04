Sony Xperia S ausgepackt

Das Xperia S ist das neue Top-Modell von Sony. Der 4,3-Zoll-Riese ist mit Highend-Technik vollgestopft und steckt obendrein in einem eleganten Gehäuse. connect hat ihn ausgepackt.

Das Xperia S wird in einer flachen und sehr breiten Schachtel geliefert. Neben dem Smartphone legt der Hersteller auch hochwertige In-Ear-Kopfhörer und zwei NFC-Tags hinein. Letztere kann man selbst für die automatische Veränderung der Telefoneinstellungen programmieren - ein Tag am Armaturenbrett eines Fahrzeugs kann zum Beispiel automatisch Bluetooth und GPS aktivieren und die Lautstärke erhöhen, wenn man das Xperia S daran vorbei zieht. Es handelt sich um das erste Smartphone von Sony mit NFC-Funk. Was sofort auffällt: Sony setzt bei seinem neuen Top-Modell auf schlichte Formen. Das glatte Kunststoffgehäuse wird kaum von Spalten oder Mustern unterbrochen - wie bei Nokias Lumia 800 wirkt der Korpus wie aus einem Stück gegossen. Auch das Material fühlt sich ähnlich hochwertig an. Die Oberfläche ist mit einer Fett abweisenden Beschichtung behandelt worden, sodass auch nach längerer Nutzung kaum Spuren zu sehen sind. Ein echter Hingucker ist die transparente Leiste unterhalb des Displays, die den Gehäuseteil mit den Antennen vom übrigen Gehäuse absetzt. Unser Fazit nach dem Auspacken ist daher klar: Design und Verarbeitung werden dem Flaggschiff-Anspruch des Xperia S voll gerecht.

