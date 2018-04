Sony Ericsson erweitert mit zwei Android-Smartphones seine neue NXT-Reihe. Ihr Edel-Design entspricht dem kürzlich vorgestellten Xperia S. Das Xperia P hat ein 4 Zoll-Display und das Xperia U eine kompakte 3,5 Zoll-Anzeige. Beide Modelle setzen auf 1,0 GHz Dualcore-Prozessoren, hochwertige Kameras und Android 2.3 zum Marktstart im Mai. Android 4.0 gibt's kurz darauf.

Die neue Sony NXT-Smartphone-Serie bekommt Zuwachs. Nachdem Sony vor einigen Wochen das neue Flaggschiff Sony Xperia S erstmals zeigte, präsentierten das Unternehmen heute in Barcelona die beiden kleineren Modellvarianten Xperia P und Xperia U. Das 120 Gramm schwere Xperia P hat ein mittelgroßes Display. Die 4,0 Zoll-Anzeige ist aber mit 960 x 540 Pixel sehr detailreich und soll durch den Einsatz der White-Magic-Technik auch bei starker Sonneneinstrahlung scharfe Bilder liefern. Angetrieben wird das Sony-Smartphone durch einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, wie viel Arbeitsspeicher ihm Sony zur Verfügung stellt wird nicht verraten. Der interne Speicher liegt bei 16 GB (frei verfügbar sind 13 GB) - er ist nicht durch eine Speicherkarte erweiterbar. Etwas knapp bemessen ist sein Akku: der fasst lediglich 1300 mAh. Die 8 Megapixel-Autofokus-Kamera auf der Rückseite ist mit Autofokus und LED Blitz ausgestattet. Sie nimmt Videos mit 1080p auf. Das Xperia P kommt Mitte des zweiten Quartals in den Handel. Zunächst wird es mit Android 2.3 ausgeliefert, ein Upgrade auf Android 4.0 soll bereits im 2. Quartal erfolgen. Die wichtigsten Features des Sony Xperia P auf einen Blick:

Prozessor: 1, 0 GHz-Dualcore

Display: 4,0 Zoll Display mit 540x 960 Bildpunkten, White Magic-Technik

Speicher: 16 Gigabyte interner Speicher,

Kameras: 8 Megapixel-Autofokus-Kamera (Rückseite) mit LED-Blitz und Videoaufnahmen (1080p), k.A. zur Frontkamera

Betriebssystem: Android 2.3, Gingerbread, Upgrade auf Android 4.0 im Q2-2012

Schneller Internetzugang: UMTS/HSPA (k.A. zur Geschwindigkeit) WLAN (802.11 b/g/n)

Besonderheiten: NFC, HDMI, MicroSIM, DLNA

Akku: 1.300 mAh

Ausdauer: 6 h/ 5h Gesprächszeit (GSM/UMTS)

Gewicht: 120 Gramm

Größe 122 x 59 x 10,5 mm

Markstart in Deutschland: Mitte 2. Quartal 2012

Preis: 449 Euro

Kompakter ist das Xperia U. Das kleinste Smartphone der NXT-Reihe ist mit seinen austauschbaren Schalen zudem individuell veränderbar. Wie die anderen Phones der NXT-Reihe hat es ein transparentes Element, das automatisch die Beleuchtungsfarbe ans Display-Design anpasst. Das Xperia Uverfügt über ein kompaktes 3,5 Zoll-Display, das mit 480 x 854 Pixel vergleichsweise viele Details verspricht. Als Antrieb kommt - wie beim Schwestermodell Xperia P - ein 1,0 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor zum Einsatz. Etwas kleiner als beim Schwestermodell fällt aber die eingebaute Kamera auf der Rückseite aus. Sie hat nur einen 5-Megapixel-Chip. Das mit einem 1320 mAh-Akku ausgestattete Xperia U kommt ebenfalls Mitte des 2. Quartals in den Handel. Das 259 Euro teure Android-Smarthone wird in den Farben Schwarz (mit Austauschmodul in Pink) und Weiß (mit Austauschmodul in Gelb) geliefert. Bei Marktstart ist Android 2.3 als Betriebssystem installiert. Noch im 2. Quartal will Sony das Upgrade auf Android 4.0 nachliefern. Die wichtigsten Features des Sony Xperia U auf einen Blick: