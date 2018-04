Nun also auch der High End-Weltmarktführer: Mit dem Panorama für 2000 Euro präsentieren die Engländer keineswegs das billigste Angebot im Bereich Sound-Beamer/Virtual-Surround, aber sicherlich eines der best klingendsten.

Nun also auch der High End-Weltmarktführer: Mit dem Panorama für 2000 Euro präsentieren die Engländer keineswegs das billigste Angebot im Bereich Sound-Beamer/Virtual-Surround, aber sicherlich eines der best klingendsten. stereoplay konnte sich auf der ISE in Amsterdam in einer halbstündigen Demo von seinen universellen Fähigkeiten überzeugen. Das mit neun Tief-, Mittel- und Hochton-Chassis bestückte Panorama klingt auch ohne Subwoofer absolut souverän - und zwar bei Filmton wie bei Musik. www.gute-anlage.de