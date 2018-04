stereoplay Leserwahl 2011

Bei der sechsten Auflage der großen Leserwahl von stereoplay, Video HomeVision und Audio stimmten rund 40.000 Leser für ihre favorisierten Geräte.

Unsere Leser haben die Geräte des Jahres gewählt. In München wurden im Rahmen der Leserwahl-Gala nun die Preisträger bekannt gegeben und Urkunden verliehen. Die Sieger der einzelnen Kategorien finden Sie hier .

Denon verteidigte erfolgreich den Titel "Brand of the Year" und entsandte den jubelten Geschäftsführer Gunter Kürten zur Preisverleihung: "Das ist sensationell. Vielen Dank an alle Leser!"

Auch wir Danken unseren Lesern für die Teilnahme - und zwar mit hochkarätigen Preisen! Die Gewinner setzen sich aus insgesamt 78 stereoplay-, Video-HomeVision- und AUDIO-Lesern zusammen. Ob Sie zu den Glücklichen gehören, erfahren Sie in der stereoplay 4/2011, die ab dem 11. März am Kiosk erhältlich ist.