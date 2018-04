stereoplay Proto-Typen

Die Lautsprecher-Skulptur Blade skizziert die Zukunft von KEF. stereoplay hat sie schon mal inspiziert.

Die KEF-Entwicklungsabteilung unter Leitung von Dr. Watson (so heißt der Mann wirklich) gilt als ausgesprochen rührig. Doch mit Blade haben sich die Engländer selbst übertroffen. Es ist die materialisierte Vision, wie KEF-Schallwandler zukünftig aussehen und klingen könnten.

Basis dafür ist ein Kohlefaser-Gehäuse, das auf Grund seiner geschwungenen Formgebung nicht nur deutlich steifer sein kann als klassische Holzgehäuse, sondern auch stehende Wellen im Inneren minimiert und störende Reflexionen an der Schallwand vermeidet. Für die Blade entwickelte Dr. Watson einen neuen Uni-Q-Koax (mittlerweile die 10. Generation), die, das war schon auf Anhieb deutlich zu hören, in Sachen Neutralität und Transparenz sogar noch zulegen konnte. Die Höhenposition der Bässe, vier an der Zahl, ist so gewählt, dass sie zusammen mit dem Uni-Q ein absolut homogenes Schallfeld abstrahlen.

Mit der Blade beschreiten die KEF-Verantwortlichen in vielen Bereichen Neuland. Nicht nur technisch zeigt das Projekt, was heute klanglich möglich ist, auch optisch setzt die Blade Maßstäbe. Schade, dass dieser Lautsprechertraum ein Einzelstück und nicht käuflich ist...