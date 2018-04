Studie: E-Mail und Social Networking sind sehr beliebt

Marktforschungsunternehmen ComScore präsentiert im Rahmen der M-Days Anfang Februar die neuen Ergebnisse seiner internationalen Nutzerstudie MobiLens. E-Mails, Networking, Wetterabfragen sind die populärsten Anwendungen mit mobilen Endgeräten.

Das Social Networking mit dem Handy wächst stetig. Inzwischen ist dies in Deutschland die am schnellsten wachsende Online-Anwendung auf dem Smartphone. Der Spitzenreiter in den fünf führenden europäischen Ländern Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien ist und bleibt jedoch die Nutzung die persönliche E-Mail auf dem Mobiltelefon. Insgesamt nutzen 65,4 Millionen mobile Anwender diese Funktion - ein Wachstum um 41,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im europäischen Vergleich liegt auf Platz 2 bei den mobilen Online-Anwendungen die Nutzung sozialer Netze. Sie wuchs um 44,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es folgt die mobile Abfrage von Wetterinformationen (Platz 4, Zuwachs im Vorjahresvergleich +46,4 Prozent) und News (Platz 5, Zuwachs +51,3 Prozent).

Bei der mobilen Online-Nutzung in Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend. Wiederum kommt die "Persönliche E-Mail" an erster Stelle, gefolgt von Wetterinformationen und Social Networking. Doch der Wachstumsvergleich zeigt, dass das Social Networking mit dem Mobiltelefon immer populärer wird. Ebenfalls sehr interessant sind die Entwicklungen im Bereich Retail. Obwohl es diese Nutzungsvariante noch nicht in die Top 10 schaffte, ermittelte Comscore im vergangenem Jahr einen starken Besucherzuwachs von 67 Prozent. ComScore wird im Rahmen der M-Days in Frankfurt am 2. Februar, weitere Daten und Analysen seiner Studie bekannt geben. Hier finden Sie mehr Informationen zum Programm der M-Days: Auf der Webseite der M-Days und sowie im Blog Connected der Messe Frankfurt zur Digitalisierung des Geschäftslebens