Super-Apps gesucht

Die M-Days - eine der größten Kongress-Messen rund um das Thema Mobile - sucht die Super-App. App-Besitzer können ihre Applikation bis zum 13. Januar 2012 einreichen. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen.

Im Vorfeld der M-Days, die am 1. und 2. Februar 2012 in Frankfurt am Main stattfinden, werden die besten Applikationen gesucht. App-Besitzer können ihre Applikationen unter showyourapp.com bis zum 13. Januar 2012 einreichen. Die Einreichungsphase wurde aufgrund der Urlaubszeit um vier Tage verlängert. Im Anschluss daran startet die Bewertungsphase, in der Nutzer über eine Zeitspanne von drei Wochen die eingereichten Apps per Online-Voting bewerten können.

Insgesamt werden zwei Preise verliehen: der Publikumspreis und der Jurypreis. Der Publikumspreis wird per Online-Wahl ermittelt. "Im vergangenen Jahr wurden sogar heiße Wetten über die Social-Media-Kanäle abgeschlossen und drei Wochen lang um die meisten Nutzer-Stimmen gekämpft", erinnert sich Dirk Waasen, Chefredakteur von connect.

Durch die Co-Partnerschaften mit Connect, appstar, GFM Nachrichten und unterstützenden Medien, wie Mobile Business, W&V und LEAD digital, winken den besten 30 Apps Medienveröffentlichungen über deren verschiedene Kanäle. Für den Jurypreis ermittelt eine Jury die besten 15 Einreichungen. Verschiedene Preise, etwa Präsenzmöglichkeiten auf den M-Days 2013, diverse Smartphones und Tablet-PCs warten auf die Preisträger. Die partizipierenden Applikationen werden im ersten Quartal 2012 bei den Medien-Partnern online und in Print-Publikationen präsentiert.

Die offizielle Preisverleihung für die Gewinner des Publikumspreises und des Jury-Preises findet am 2. Februar 2012 auf der Hauptbühne der M-Days statt.