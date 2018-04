Mobile

Sweex präsentiert MP4-Player Vici im iPod-nano-Design

Der Multimedia-Spezialist Sweex stellte am Montag mit dem Modell Vici einen MP4-Player vor, der optisch extrem stark an Apples bis vor kurzem noch aktuelle iPod-nano-Reihe erinnert. Wie sein Vorbild kommt er in bunten Farben und spielt neben MP3-Liedern auch UKW-Radio und Videos.

© Sweex MP4-Player Sweex Vici

Als Sichtfenster beherbergt der Sweex Vici ein TFT-Display mit einer Diagonale von 2 Zoll beziehungsweise 5 Zentimeter. Die Anzahl der darzustellenden Farben liegt laut Hersteller bei 260.000, die Auflösung bei 220 x 176 Pixeln. Zu sehen gibt es dort neben den Songtiteln (Formate: MP3, M4A, WMA, OGG, AAC, MP2, MP1, WAV, FLAC, APE) außerdem Videos (AVI, FLV, 3GP) auch Fotos (JPG, BMP, GIF) sowie die eigenen Schnappschüsse der integrierten Kamera. Als Akkulaufzeit verspricht der Hersteller bis zu 5,5 Stunden Audio-Betrieb, Videos zeigt er bis zu 1,5 Stunden am Stück an. Durch ein eingebautes Mikrofon eignet sich der Vici-Player zusätzlich als Diktiergerät. Der Sweex-Vici-MP4-Player ist mit den Speicherkapazitäten 4 GB für 60 Euro und 8 GB für 80 Euro ab sofort erhältlich. Anzeige