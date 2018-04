T+A Music Player für R-Serie

T+A bietet den Music Player, die Kombination von Netzwerk Client und DA-Wandler, unter dem Namen MP 1250 R jetzt auch in der R-Serie an.

T+A bietet den Music Player, die Kombination von Netzwerk Client und DA-Wandler, unter dem Namen MP 1250 R jetzt auch in der R-Serie an. Der Music Player E2 aus der E-Serie - Test in AUDIO 12/07 - feierte laut T+A einen "überwältigenden Erfolg". An den soll der neue digitale Tuasendsassa mit audiophilem Anspruch ansknüpfen.

Der netzwerkfähige Music Player besitzt Schnittstellen für W-Lan, LAN, UPnP, USB und iPod.

Weitere Infos: http://www.TAelektroakustik.de