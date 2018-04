Tablets auf Rekordkurs

Branchenverband Bitkom prognostiziert einen Rekordabsatz bei Tablets. Rund 2,1 Millionen Tablets sollen in diesem Jahr in Deutschland verkauft werden. Im Frühjahr lag die Prognose noch bei 1,5 Millionen Geräten.

Im Jahr 2011 werden in Deutschland voraussichtlich 2,1 Millionen Tablet Computer verkauft, meldet heute der deutsche Hightech-Verband BITKOM mit dem Verweis auf aktuelle Marktforschungsergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Absatzplus von 162 Prozent. Damit entwickelt sich der Tablet-Markt in Deutschland deutlich rasanter als erwartet - im Frühjahr lag die Absatzprognose noch bei 1,5 Millionen Stück.

"Tablet Computer erobern den Massenmarkt und erreichen immer breitere Nutzergruppen", sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Auch im aktuellen Weihnachtsgeschäft entwickeln sich die mobilen Endgeräte zum Renner. Laut einer BITKOM-Umfrage wollen 13 Prozent aller Bundesbürger ein Tablet verschenken oder anschaffen. Die Modelle kosten im Schnitt 534 Euro - sie sind damit rund 8 Prozent günstiger als noch im Vorjahr. Der Gesamtumsatz mit Tablets in Deutschland wird in diesem Jahr 2011 in Deutschland voraussichtlich bei 1,1 Milliarden Euro (+ 141 Prozent gegenüber dem Vorjahr) liegen. BITKOM erwartet, dass sich diese Aufwärtstrend bei den Tabs auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. Der Jahresabsatz 2012 soll um 29 Prozent auf 2,7 Millionen Stück steigen.

"Der Erfolg der Tablets führt zu spürbaren Verschiebungen im PC-Markt", resümiert Prof. Dieter Kempf. Innerhalb von zwei Jahren haben die Tablets nach Stückzahlen bereits einen Marktanteil von 16 Prozent am gesamten PC-Markt erreicht. Auf der anderen Seite sinkt der Verkauf von Netbooks in diesem Jahr voraussichtlich um 35 Prozent auf 900.000 Stück. Auch die Notebook-Verkäufe sind von Tab-Boom betroffen - vor allem die Verkäufe an private Nutzer. Die Verkaufszahlen bei Privatverbrauchern werden in diesem Jahr voraussichtlich um 15 Prozent auf 3,8 Millionen Stück einbrechen. Lediglich der Absatz von Notebooks an Business-Kunden legt in Deutschland auch in diesem Jahr weiter zu - um 8 Prozent auf 3 Millionen Stück.