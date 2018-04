Windows Tango heißt jetzt Windows Phone 7.5 Refresh

Microsoft bringt im April das Update seines Smartphone-Betriebssystem Windows Phone. Das neue Windows Phone 7.5 Refresh verringert die Systemvoraussetzungen bei Smartphones und ermöglicht dadurch das Angebot günstiger Einsteiger-Smartphones mit Windows Phone.

Das angekündigte Update für das Microsoft Smartphone Betriebssystem geht als Windows Phone 7.5 Refresh im April an den Start und nicht - wie bisher vermutet - als Windows Phone Tango. Wesentlicher Unterschied zur aktuellen Version Windows Phone 7.5: Windows Phone 7.5 Refresh stellt weniger hohe Anforderungen an die Hardware des Smartphones und öffnet damit das Betriebssystem auch für weniger gut ausgestattete Smartphones der Einsteigerklasse. Das neue Nokia Lumia 610 ist eines dieser neuen preisgünstigen Windows Phones.

Anzeige

So sinkt beispielsweise die Mindestgröße beim Arbeitsspeicher von bislang 512 Megabyte auf 256 Megabyte. Diese Veränderung macht zwar den Einsatz weniger gut ausgestatteter Mobiltelefone möglich, schränkt aber gleichzeitig die Multitasking-Fähigkeit des Phones ein - so dass Hintergrundaktivitäten wie etwa automatische Bilderuploads nicht realisierbar sind. Auswirkungen hat dieses Downsizing auch auf die Apps - sie dürfen zukünftig für diese Modelle nur noch maximal 90 Megabyte groß sein. Microsoft erhofft sich durch dieses Update deutlich bessere Chancen am Massenmarkt. Dazu passen aktuelle Gerüchte, die wissen wollen, dass Windows Phone 7.5 Refresh zuerst in China vorgestellt werden soll - bereits am 21. März 2012. Einen wirklich großen Schritt bei der Weiterentwicklung des Microsoft Smartphone-System gibt es mit Windows Phone 8, Codename Apollo. Diese Windows Phone-Version soll Mehrkern-Prozessoren und Displays mit höheren Auflösungen als 480 x 800 Pixel unterstützen und auch Speichererweiterungen via Speicherkarten erlauben. Die Einführung von Windows Phone 8 wird im 4. Quartal 2012 erwartet.