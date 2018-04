Tchibo-Schnäppchen: Huawei Ideos X3 für 49,95 Euro

Kaffeehändler Tchibo verkauft das Android-Smartphone Huawei Ideos X3 jetzt für weniger als 50 Euro. Mit dabei: eine Tchibo Mobil Prepaid-Karte mit 5 Euro Startguthaben plus 2-Wochen-Gratis-Surfen. Eine Schwäche hat das attraktive Angebot dennoch...

Tchibo hat das Android-Smartphone Huawei Ideos X3 schon länger immer wieder im Angebot - doch ab sofort kostet es nicht mehr 89,95 Euro, sondern nur noch 49,95 Euro. Das Android-Smartphone aus China gehört zu den interessantesten und günstigsten Einsteiger-Phones in die Androidwelt. Nach Ansicht der connect-Testredakteure ist das Ideos X3 ein echtes Schnäppchen. Das Ideos X3 wirkt deutlich hochwertiger als sein (normaler) Preis vermuten lässt. Das mit Android 2.3 ausgestattete Smartphone ist sehr handlich, seine Ausdauer stimmt und auch das kompakte 3,2-Zoll-Display liefert eine ordentliche Bildqualität.

Mit 320 x480 Pixel Auflösung bietet das Display aber eine etwas eingeschränkte Detailschärfe. Abstriche sind auch beim 600-Megahertz-Prozessor und seiner Ausstattung zu machen. Dennoch: UMTS/HSDPA, WLAN, GPS sowie ein Steckplatz für Speicherkarten sind beim kompakten Androidmodell vorhanden. Die integrierte 3,2- Megapixel-Kamera liefert jedoch eine eher mäßige Bildqualität. Tchibo bietet das Smartphone mit einer Tchibo Mobil-SIM Karte an, die 5 Euro Startguthaben und zwei Wochen freies Surfen enthält. Die Karte nutzt den 9-Cent-Mobilfunktarif von Tchibo, bei dem das Telefonieren und Simsen in alle deutschen Netze jeweils 9 Cent (pro Gesprächsminute, pro SMS) kostet.Der Schwachpunkt: Das Ideos X3 hat einen SIM-LockDas von Tchibo angebotene Huawei Smartphone ist mit einem SIM-/Netlook ausgestattet. Es kann also nur mit der mitgelieferten Tchibo-SIM-Karte verwendet werden, die das Mobilfunknetz von O2 nutzt. Ein Freischalten für die Nutzung anderer SIM-Karte ist möglich, doch dafür verlangt Tchibo innerhalb der ersten zwei Jahre 49 Euro.