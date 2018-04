Telekom baut WLAN-Netz und Entertain-Angebot aus

Die Telekom baut das Angebot an Hotspot genannten WLAN-Services stark aus - bis Ende des Jahres lässt sich auf allen Langstreckenflügen der Lufthansa drahtlos surfen.

Der Flynet genannte Dienst, der das Surfen im Flugzeuge - egal in welcher Sitzklasse - ermöglicht, steht seit Dezember 2010 auf ausgewählten Nordatlantikflügen zur Verfügung und soll nun bis Ende 2011 auf das gesamte Langstreckenflugnetz der Lufthansa ausgebaut werden. Wie sich über den Wolken im Netz surfen lässt, hat connect bereits getestet.

Daneben soll auch die Zahl der WLAN-Zugangspunkte am Boden stark ausgebaut werden. So sollen zu den aktuell 69 mit WLAN versorgten ICEs 200 weitere Hinzukommen. Um im Laufe des Jahres 2011 stattet die Telekom zusätzlich rund 3000 öffentliche Telefone mit WLAN-Technik aus. Bisher dienen etwa 2 000 öffentliche Telefone als HotSpots. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Hotspot-Standorte in Deutschland damit auf über 11.000.

Auch bei den Preisen bringt die Telekom Neuerungen: Der HotSpot Pass mit einer Stunde Nutzzeit kostet nun nur noch 4,95 Euro. Neu ist der HotSpot Pass mit 600 Minuten zum Preis von 19,95 Euro. Dieser Pass steht dem Nutzer nach dem ersten Einloggen 30 Tage lang zur Verfügung. Die Telekom berechnet nur die Zeiten, in denen der Pass-Inhaber tatsächlich via HotSpot online ist. Abgerechnet wird über alle gängigen Kreditkarten oder andere Bezahlarten wie ClickandBuy.

Zudem hat die Telekom auf der CeBIT-Pressekonferenz angekündigt, dass das hauseigene TV-Angebot Entertain noch 2011 auch per Satellit empfangbar sein soll. Bislang ist dafür eine schnelle DSL-Leitung nötig. Die Entertain-typischen Leistungsmerkmale wie Onlinevideothek, TV-Archiv und Programm Manager werden bei Entertain Sat bereits mit einer DSL-Mindestbandbreite von drei Mbit/s nutzbar sein.

Zeitversetztes Fernsehen, elektronischer Programmführer und ein Festplattenrekorder mit 500 GB Speicherplatz werden auch via Satellit die bekannte komfortable und flexible TV-Nutzung ermöglichen. Entertain Sat wird dennoch nicht den vollen Funktionsumfang von Entertain bieten. LIGA total! und die TV-Pakete lassen sich hier nicht hinzubuchen..