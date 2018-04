Telekom bringt HD Voice in ihr UMTS-Netz

Ab sofort hat die Telekom in ihrem UMTS-Mobifunknetz den Sprachqualitäts-Verbesserer HD Voice aktiviert. Damit Mobiltelefonierer davon optimal profitieren, müssen beide Gesprächsteilnehmer mit einem HD-Voice fähigen Endgerät telefonieren.

Der neue HD Voice-Standard überträgt durch ein breiteres akustisches Frequenzspektrum mehr Sprachinformationen. Kombiniert mit einer verbesserten Filterung der störenden Hintergrundgeräusche, erlaubt der neue Standard durch die verbesserte Sprachverständlichkeit ein entspannteres Telefonieren. Das gilt sowohl in lauter Umgebung als auch, wenn man sich leise unterhalten will. Das Ergebnis ist ein voller, klarer und natürlicher Klang. Davon profitieren vor allem Teilnehmer an Telefonkonferenzen, ältere Menschen und Personen mit eingeschränktem Hörvermögen.

Um die verbesserte Sprachqualität optimal zu nutzen, müssen jedoch beide Gesprächsteilnehmer HD Voice-fähige Endgeräte besitzen und im 3G-Netz der Telekom telefonieren. Kleine akustische Verbesserungen sind festzustellen, wenn Kunden mit HD Voice-fähigen Endgeräten nicht ins Telekom Netz telefonieren. Oder wenn der Gesprächspartner im Telekom-Netz kein HD Voice-fähiges Smartphone verwendet.

Derzeit sind HD Voice-Gespräche im Telekom Mobilfunknetz mit dem Sony Ericsson Xperia Active, Xperia Arc, Xperia Arc S, Xperia Play und Xperia Ray möglich. Außerdem mit dem Nokia 500 und den beiden HTC-Geräten Radar und Sensation XE.

